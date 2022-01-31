الصحة: 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين بحريق منطقة الحسين في القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد المصابين في حادث الحريق الذي شب مساء أمس الأحد، في عقار مكون من 3 طوابق بحي الحسين أمام المشهد الحسيني في محافظة القاهرة.

حريق حي الحسين أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق.

10 سيارات إسعاف لنقل مصابي حريق حي الحسين

وأضاف «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحريق جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط المنطقة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.