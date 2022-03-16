«طعام المرأة في الحياة الشعبية».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة «الثقافة الشعبية»، كتاب «طعام المرأة في الحياة الشعبية» جمع وتأليف الدكتور إمام حامد.

يتحدث الكتاب عن الطعام في الحياة الشعبية، وفقا لثقافة المرأة التي نشأت من أصول ريفية وانتقلت للإقامة الدائمة في حي الخليفة.

تفاصيل كتاب «طعام المرأة»

وحسب كلمة الناشر على ظهر الكتاب: «المرأة بطبيعتها من أهم منتجي التراث والحافظين له، من خلال دورها في رعاية البيت والأسرة واستخدام التراث المرتبط بالطعام في الحفاظ على صحة الجسد وفقا لنظم تغذية وعلاج شعبي وهى خبرات مكتسبة من النشأة الريفية وتشمل الخبرات إنتاج الطعام في المنزل وصنع الخبز وتربية الطيور».

كما تتخذ المرأة من الطعام وسيلة للقيام بالواجبات العائلية والاجتماعية للتعبير عن مكانتها الشخصية ومكانة الفرد في الأسرة والعائلة والمجتمع ووسيلة لأعمال الخير والبر.

تنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب

من ناحية أخرى، تستعد الهيئة العامة للكتاب، لتنظيم معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة في أرض الهيئة بشارع فيصل بالجيزة، على أن تستمر فعاليات المعرض من 11 إلى 21 رمضان المقبل، وأعلنت الهيئة تخفيض رسوم الاشتراك هذا العام، موضحًا أنه سيجري تخفيض سعر البرجولة مساحة (5 متر× 5 متر) بالمعرض من 1200 جنيه إلى 900 جنيها

فيما أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض داندي مول الأول للكتاب، الذي نظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول، في أول تعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في إقامة معارض الكتب.

وقدم المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والفنية للكبار والأطفال، ومن بين العناوين المعروضة إصدارات «مبادرة ثقافتك كتابك» التي تضم العديد من العناوين الصادرة عن دور النشر وقطاعات الوزارة والتي تبدأ من سعر جنيه واحد ولا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) جنيها؛ لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.