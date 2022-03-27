محافظ مطروح يكرم الأمهات المثاليات ويمنحهم مبالغ مالية وهدايا

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، احتفالية المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات 2022 واللاتي تم اختيارهن من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والقيادات الدينية بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية وأُمهات مطروح المكرمات وأسرهن.

تضحيات أمهات الشهداء والمثاليات

وأكد محافظ مطروح خلال الاحتفالية، اليوم الأحد، على الدور العظيم لكل أم مثالية وامرأة بمطروح مع تضحياتها ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن بما تحمله من أسمى معانى التضحية والفداء مع اهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في مختلف المجالات، ووجه تحية إجلال وتعظيم لأمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم فداء للوطن.

كما وجه محافظ مطروح الشكر للجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة وفقا لضوابط وزارة التضامن الاجتماعي أو وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والتوجيه لمديرية التضامن ومجالس المدن بالمحافظة بحصر جميع قصص كفاح الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واللاتي لم يسعفهن التقدم للمسابقة والتأكيد على الإعلان المسبق عنها تحقيقا للشفافية والمساواة بين الجميع.

فرص المرأة بتولي المناصب القيادية

وأوضح محافظ مطروح، أن المرأة بمحافظة مطروح، استطاعت أن تتولى المناصب والحصول على الشهادات العلمية في بعض المدن، إلا أن هناك في قلب الصحراء مشكلات أكبر، ومع احترامنا لجميع العادات والتقاليد، فمشكلات ساقطات القيد، وتسرب الفتيات من التعليم، والزواج المبكر، والأوراق الثبوتية للزواج، وغيرها من حقوق للمرأة تحتاج منًا إلى تضافر جميع الجهود التنفيذية والأمنية، وقبلهما الجهود الشعبية من خلال القيادات الطبيعية من عمد، ومشايخ وشباب مع إيمانهم بضرورة مواجهتها والعمل على حلها.

مع وضع المقترحات العملية لسرعة حلها وتأكيد تقديم المحافظة لكل الدعم المادي والمعنوي لدور المرأة الحدودية، ومنحها حق العمل في الميادين المختلفة و حقها في التعليم والصحة، وتحويلها إلى قوة مؤثرة بالفعل من خلال مشاركتها في الحياة السياسية، وحتى تصبح طاقة منتجة في المجتمع تأكيداً لاهتمام القيادة السياسية بدعم وتعزيز دور المرأة.. وتوفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع الأنحاء وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية، ومسرحية عن الأم شارك فيها كل من كورال مديرية التربية والتعليم ومدرسة الحرية وأكاديمية مطروح للغة الإشارة، وذلك بقاعة مركز كليوباترا الترفيهي.

تكريم الأمهات المثاليات في مرسى مطروح

وسلم المحافظ خلال الحفل شهادات التقدير للأمهات المثاليات، وهن فاطمة خميس على حسن، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح كل من عطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز سيوة، وعازة على محمد مرسى بالأم المثالية على مستوى مركز الضبعة، وفوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز الحمام، ومريم صدقي أم مثالية لابن من ذوي الهمم، وتكريم الأمهات المثاليات عن وحدة تكافؤ الفرص على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وهن عطيات محمد رزق عوض، وهيام سعيد سيد عليوة، وزينب على الميهى، وصبحية عبد اللطيف محمد، وياسمين عبد اللطيف موسى.

كما منح المكرمات مبالغ مالية وهدايا عينية مهداة من الشركات المشاركة في الاحتفالية، وكذلك منح عدد 2 عمرة أحدهما للأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة مع اختيار الأخرى بالقرعة العلنية من بين الأمهات المثاليات بوحدة تكافؤ الفرص.