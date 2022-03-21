أسماء الفائزات بلقب الأم المثالية بمدن مطروح.. عازة علي في الضبعة

هنأ، منذ قليل، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فاطمة خميس على حسن الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2022.

ومن المقرر أن تشارك «خميس» في الحفل السنوى الذى تنظمة وزارة التضامن، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيجرى تكريم جميع الأمهات المثاليات فيه خلال فعاليات الإحتفالية التى ستقام في القاهرة.

الأمهات المثاليات في مدن مطروح

وأعلنت فاطمة أنور القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح عن الأم المثالية لعام 2022 في كل مركز ومدينة ومن ذوي الهمم بنطاق المحافظة، حيث فازت كل من عازة علي محمد مرسي بالأم المثالية على مستوى مركز ومدينة الضبعة، وفوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز ومدينة الحمام، وعطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز ومدينة سيوة، ومريم صدقي الأم المثالية لابن من ذوي الهمم .

كفاح الأمهات المثاليات بمطروح

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن، موجها تحية تقدير واحترام وإعزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

تكريم الأمهات المثاليات في مطروح

وتجهز مديرية التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع محافظة مطروح احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة مطروح والمراكز والمدن خلال أيام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور أسر الأمهات المثاليات لتكريمهن عن جهودهن عن رحلة كفاحهن خلال االسنوات الماضية.