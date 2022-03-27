عاجل.. الإفتاء تحسم مقدار فدية إفطار رمضان: 10 جنيهات لإطعام فرد

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مقدار فدية صيام رمضان، وإطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، موضحة أن قيمة الإطعام هذا العام حوالي، تقدر بحوالي عشرة جنيهات.

فدية إفطار رمضان

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن مَن يجب عليه الفدية المريض: إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، والكبير في السن: بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

حكم قضاء صوم رمضان

واستشهدت دار الإفتاء المصرية في حكمها بشأن قضاء إفطار أيام رمضان، بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

ويحل شهر رمضان الكريم 2022 بعد أيام، وتستطلع دار الإفتاء الهلال نهاية الأسبوع المقبل لتحديد أول أيام الصيام.