تفاصيل أول يوم رمضان: موعد الإفطار والسحور و14 ساعة صيام

يبدأ شهر رمضان هذا العام مع مطلع شهر أبريل المقبل، إذ يفصلنا عنه أيام قليلة، وبحسب التقويم الفلكي فإن غرة شهر رمضان المبارك 1443ستكون يوم السبت 2 أبريل عام 2022، ويتميز الشهر الكريم بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، إذ أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وينشغل الصائمون بالعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون.

وترصد «الوطن» لقرائها خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة حول أول يوم رمضان، موعد أول سحور، موعد الافطار، موعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، موعد وضوابط صلاة التراويح، عدد ساعات الصيام، درجة الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأول من شهر رمضان.

موعد سحور أول يوم رمضان

ينتظر المسلمون قدوم شهر رمضان من كل عام ليتقربوا فيه إلى الله بفعل الطاعات ويكون منها الصيام، الذي رغم مشقته لبعض الناس إلا أن فوائده عظيمة كعبادة وطاعة وصحة للإنسان أيضا، ويهتم الناس في هذا الشهر المبارك بمعرفة أوقات الصيام والإفطار والسحور، إذ يكون موعد السحور في تمام الساعة 1:55 صباحا، وذلك قبل وقت كافٍ من أذان الفجر الذي سيرفع في تمام الساعة 4:15 صباحا.

موعد إفطار أول يوم رمضان

يفصلنا أسبوع على قدوم شهر رمضان، فوفقا للحسابات الفلكية باقي 7 أيام، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة الموافق 29 من شعبان الذي سيوافق 2 أبريل وبهذا تكون غرة شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل، ويكون ميعاد الإفطار في أول يوم رمضان عند رفع أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 مساء.

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان

تبلغ عدد ساعات الصيام في رمضان 14 ساعة و19 دقيقة، إذ يرفع أذان الفجر، في تمام الساعة 4:15 صباحاً، بينما يكون يرفع أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 مساء، وتكون أطول ساعات الصوم في شهر رمضان، في اليوم الأخير من الشهر المبارك، إذ يصل عدد ساعات الصيام إلى نحو 15 ساعة و16 دقيقة.

موعد وضوابط صلاة أول يوم تراويح

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن ضوابط إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2022، إذ أكدت على السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل على النحو الذي تمت به في العام الماضي، بحيث تكون مدتها في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، مشددة على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء الموقر، مبنية على الرأي العلمي الطبي، على أن تكون صلاة أول يوم تراويح بعد صلاة العشاء في ليلة أول أيام الشهر الفضيل.

درجة الحرارة المتوقعة أول يوم رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، أن الطقس يشهد أجواء دافئة علي كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع، بعد أن شهدت كافة الأنحاء أجواء شديدة البرودة وإحساس كبير ببرودة الطقس وتساقطت الأمطار علي مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والدلتا ووصلت إلى القاهرة خفيفة الشدة، فعلي هذا تتبدل الأحوال الجوية وتتغير الكتلة المسيطرة علي البلاد فتهب رياح جنوبية شرقية دافئة علي إثرها ترتفع درجات الحرارة علي كافة الأنحاء ليسود طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا، وتتوالي درجات الحرارة ارتفاعاتها حتي نهاية هذا الاسبوع ولكن يرجي عدم الانخداع في هذا الارتفاع خاصة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما أوضح الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع الذى سيبدأ فيه أول أيام شهر رمضان، مشيرا إلى أن أنه من المتوقع مع أول أيام شهر رمضان، أن تشهد البلاد طقسا من معتدل إلى دافئ خلال فترات النهار على أن تستمر الأجواء شديد البرودة خلال فترات الليل، وفقا لما تضمنته آخر نماذج خرائط الطقس.