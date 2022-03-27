طرح لحوم حمراء وبيضاء وأسماك بمعارض «أهلا رمضان» في جنوب سيناء.. تخفيضات 40%

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن المخزون الاستراتيجي للمحافظة من السلع التموينية يكفي احتياجات المواطنين لمدة 5 أشهر تقريبا، موضحًا أن المحافظة لا تعاني من أي أزمات في الأسعار، لأن هناك مراقبة تموينية علي كل المحال التجارية والأسواق.

وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي بفتح أكبر عدد من معارض «أهلا رمضان» هدفه الأساسي هو المنافسة بين التجار، لتقديم أقل سعر للمواطن، وتوفير كل مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم، وناشد المحافظ المواطنين بالترشيد في الاستهلاك وعدم الحصول على كميات أكبر من احتياج الأسرة لإتاحة الفرصة للجميع للحصول على ما يحتاجونه.

افتتاح معرض أهلا رمضان بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء إنه تم افتتاح معرض «أهلًا رمضان»، بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ، والذي يتميز بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة المعروضات التي تناسب كل المستويات والتي تتراوح من 20 إلى 40 %.

حضر الافتتاح سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أحمد عيد مدير فرع الشركة العامة الجملة بجنوب سيناء.

أضاف أن المعرض يحتوي على كل المواد الغذائية والسلع الأساسية، وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة، واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، والأدوات المنزلية، ووجه بالاستمرار في إقامة معارض «أهلًا رمضان» بكل مدن المحافظة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

طرح 5 أطنان لحوم

في نفس السياق، قال أحمد عيد مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء إن اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وافق على ضخ 5 أطنان لحوم سودانية طازجة على كل منافذ المحافظة لسد احتياجات المحافظة من اللحوم الحمراء.

وقال إن سعر الكيلو اللحوم 95 جنيه، بالإضافة إلى توفير نحو 10 أطنان من اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن منافذ الشركة بالمحافظة يبلغ عددهم 21 مجمع استهلاكي تغطي مدن محافظة جنوب سيناء، من رأس سدر وحتي مدينة طابا، وكل تقدم نفس السلع التموينية واللحوم بكل أنواعها.