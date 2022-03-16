«تجارة الجملة»: شنط رمضان 3 نماذج.. تبدأ بـ 56 جنيها وأغلاها 125

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن الدولة تستعد لشهر رمضان المبارك منذ شهرين بحسب تعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، حيث تم الاستعداد خلال 3 محاور أولها توفير السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز وستكفي هذه السلع بمتوسط 3 أشهر.

توفير السلع بأسعار متعددة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «cbc»، أن المحور الثاني تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%، مؤكدا أن زجاجة الزيت بـ 25 جنيها في المنافذ الاستهلاكية التابعة للتموين وسعرها في باقي الأماكن 31 جنيها، وهذا تم من خلال توفير سلال متعددة و1300 منفذ بيع، ومشاريع جمعيتي التي وصل عددها 7000 منفذ واشترك 500 منفذ منها في معرض أهلا رمضان، ويوجد 200 شادر يطرح سلع في الغربية وطنطا، مبينا توفير سيارات لنقل السلع عبر المحافظات ليتم الوصول للمناطق النائية، والمحور الثالث هو توفير الكوبونات صعبة التزوير ولا يتم استبدالها بالمال.

3 نماذج لشنط رمضان

وأوضح العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه يتم توفير شنط رمضان بـ3 نماذج الأولى سعرها 125 جنيها وتضم 10 سلع، أما الثانية سعرها 95 جنيها وبها 8 أصناف والنموذج الثالث يضم 6 أصناف بمبلغ 56 جنيه للكارتونة، مؤكدا أنه للعالم الثالث على التوالي تم توفير الكوبونات بفئاتها الثلاثة وهي 20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه من أجل تقديمها للأسر الأكثر احتياجا.