خالد الحلفاوي: «مكتوب عليا» يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة

يخوض المخرج خالد الحلفاوي، موسم دراما رمضان بالمسلسل الكوميدي «مكتوب عليا»، الذي يقوم ببطولته النجوم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وآيتن عامر وهنادي مهنا.

وأكد «الحلفاوي» في بيان، أنه يفضل في مسيرته تقديم أعمال كوميدية، مشيرا إلى أن الكوميديا محببة لقلبه، ويستهويه التحديات الصعبة للكوميديا في الدراما.

خالد الحلفاوي: «مكتوب عليا» يدعو المشاهدين للتأمل

تابع الحلفاوي أن ما يميز مسلسل «مكتوب عليا» مقارنة بمسلسل «الوصية» الذي أخرجه سابقا للنجم أكرم حسني، هو أن الأخير كان لمجرد الضحك، لكن «مكتوب عليا» فكرة جديدة، عبارة عن حدوتة مكتملة تدفع الجمهور لمشاهدتها، وتحتوي على مضمون يدعو المشاهدين للتأمل في الحياة بخلاف كونه مسلسلا كوميديا.

وأشار مخرج «مكتوب عليا»، إلى أنه سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، موضحا أن أغلبهم تعاون معهم من قبل في مسلسلات «الوصية» و«حلوة الدنيا سكر»، وأن من الفنانات اللاتي يعمل معهن لأول مرة هنادي مهنا.

وقال: «حقيقة هنادي فنانة موهوبة وملتزمة جدا، وتساعدني في العمل دائما، وتقوم بتحريك المجاميع وتعليمهم الرقص في عدد من المشاهد».

خالد الحلفاوي وكريم أبوذكري

وعن تعاونه الثالث مع المنتج كريم أبوذكري، كشف الحلفاوي أنه تجمعهما علاقة تفاهم كبيرة جدا، منذ أول عمل تعاونوا فيه، وهو مسلسل «الوصية»، ومن بعده مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، مشيرا إلى أن كريم يستوفي كل الإمكانات اللازمة لنجاح أي عمل من إنتاجه، ولا يستسهل الأمور.

وقال: إن «كريم منتج فنان، ولديه رؤية في كل التفاصيل، ويهتم بخروج العمل بالشكل اللائق والمناسب للجمهور»، وتمنى أن يحقق العمل نجاحا جماهيريا، يعوض تعب فريق العمل بالكامل.