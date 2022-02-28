أكرم حسني «مسحور» في مسلسلات رمضان 2022: «مكتوب عليا» كوميدية تشويقية

يعود الفنان أكرم حسني، في موسم مسلسلات رمضان 2022 للدراما الكوميدية، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، وذلك بعد تغيبه العام الماضي بعد آخر ظهور له من خلال مسلسل «رجالة البيت» مع أحمد فهمي عام 2020.

مسلسل «مكتوب عليا» دراما كوميدية

مسلسل «مكتوب عليا» يجمع بين أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي بعد تعاونهما سويًا عام 2018 من خلال مسلسل الوصية الذي حقق وقتها نجاحًا كبيرًا، وشاركهما البطولة أحمد أمين، عارفة عبدالرسول وأحمد حلاوة.

ويضم مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يعرض في رمضان المقبل، عددًا من النجوم بخلاف أكرم حسني، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج كريم أبوذكري.

أحداث مثيرة والسر في زجاجة المِسك

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تتصاعد الأحداث المثيرة، عندما يلتقي شابًا من الطبقة المتوسطة يدعى جلال، بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل مايقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب بين يديه، ليجد نفسه في ورطة عند اكتشافه أحداثًا خطيرة سيقع بها.

ويجهز منذ فترة فيلمه الجديد بعنوان العميل صفر، مع الفنانة نيللي كريم، ولبلبة، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، تأليف وائل عبدالله، إخراج محمد سامي.

أما بالنسبة لفيلم «بنك الحظ» الذي عُرض عام 2017 بطولة أكرم حسني، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، قال عنه «حسني» في تصريحات تليفزيونية إنهم بصدد تصوير الجزء الثاني من الفيلم، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.