أكرم حسني يروج لمسلسل «مكتوب عليا»: «فاضل 600,000 ثانية على رمضان»

روّج الفنان أكرم حسني عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، لمسلسله الرمضاني «مكتوب عليا».

ونشر أكرم صوره له عبر «انستجرام»، وعلق قائلا: «فاضل حوالي 600,000 ثانية على رمضان ما تقلقش يا ياخالد حلفاوي لسه معانا وقت، هنقدر».

قصة مسلسل «مكتوب عليا»

وينافس الفنان أكرم حسني في السباق الرمضاني بالمسلسل الكوميدي «مكتوب عليا»، الذي تدور أحداثه حول «جلال» مدرس الموسيقى الذي يتعرض للسحر، من خلال رجل يضع سحرًا على يده؛ ليجد كل شيء مكتوبا على يده قبل حدوثه، ويتكرر هذا الوضع يوميًا لتنقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا، حتى يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي.

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، هلا رشدي، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، محمود السيسي، عزة لبيب، إسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

تعاون للمرة الثانية بين أكرم حسني وخالد الحلفاوي

يذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» يجمع بين أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي للمرة الثانية بعد تعاونهما سويا عام 2018 من خلال مسلسل الوصية الذي حقق وقتها نجاحا كبيرا، وشاركهما البطولة أحمد أمين، عارفة عبدالرسول والراحل أحمد حلاوة.

كما يشاركه الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، إذ تجمعهما صداقة قوية منذ عدة سنوات وظهرا معا في العديد من الأعمال الفنية.

وحقق برومو مسلسل «مكتوب عليا» لأكرم حسني، الذي طرحته شركة «k media»، مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».