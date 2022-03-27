حيثيات عدم قبول دعوى شطب رئيس الزمالك من نقابة المحامين

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، حيثياتها بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.

ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل محاميا ومقيد بنقابة المحامين وأقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن شطب رئيس الزمالك من جدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين استنادا لإساءته لمهنة المحاماة.

المحامي ليس له مصلحة

ولما كان ما تقدم وكان المشرع قد أوجب في رافع الدعوى توافر المصلحة الشخصية والمباشرة، وإنه ولئن كان المدعي يعمل محاميا ومقيدا بنقابة المحامين إلا أنه لا تتوافر في شأنه المصلحة الشخصية والمباشرة في دعواه الماثلة بحسبان أن نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن مهنة المحاماة والزود عنها أخذا في الاعتبار ما ورد في معرض دفاع النقابة من أنه لم يتم إحالة المدعى عليه الأول إلى مجلس تأديب المحامين أو اتخاذ أي إجراء تأديبي ضده وهو مما لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كلًا من رئيس الزمالك ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.