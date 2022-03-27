خالد الجندي عن تحريم بعض الفوائد البنكية: «هبد وكوميديا من تجار الدين»

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استعجابه الشديد من انتقاد البعض له بسبب فتواه بأن الفوائد البنكية حلال، إذ ذكر أن كل هيئات الأزهر الشريف مؤخرًا، بما فيهم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، و هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية أجمعوا على إباحة الفوائد البنكية، فضلًا عن مؤسسة دار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

البعض يخرج ويُفتي بأن الفوائد البنكية حرام

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن البعض يخرج ويُفتي بأن الفوائد البنكية حرام، «ده هبد، وحاجة مضحكة للغاية، ده إحنا شوفنا كوميديا في الأيام اللي فاتت، للدرجة دي بعض تجار الدين وأتباعهم من قطيعهم، إنهم يفضلون كلام مشايخهم على كلام ابن عباس والعبادلة من كبار صحابة الرسول، قطعت ألسنتكم، وأسأل الله أن يفضحكم على رؤوس الخلائق كما فعلت معكم».

هل يوجد حظ في الإسلام

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المصريين لا يتناولون أموالًا حرامًا من فوائد البنوك، مثلما تحاول بعض الجماعات الضالة ترويجه، كما أنه طبقا لإباحة ربا الفضل عند 9 من الصحابة والتابعين، فإن فوائد البنوك حلال، مؤكدًا أن الحظ موجود في الإسلام، مستشهدًا بقوله تعالى «وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ و لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ».

الحظ في المنظومة القرآنية هو النصيب

وأكد الحظ في المنظومة القرآنية هو النصيب، بينما خارج المنظومة القرآنية تُعني العشوائية، «العشوائية لانهم يقولون جايه مع العمى طباب لكن الحظ بمعنى النصيب في القرآن»، فالمحظوظ هو من قراء أخر آيتين من سورة البقرة أو آية الكرسي عند النوم أو من قرأ الإخلاص 3 مرات لأنها تعادل ختم القرآن، فأعظم دقيقة في عمر الإنسان هي التي يغتنمها في طاعة الله، فأعمار أمة سيدنا النبي محمد قصيرة لكن أعمالها كثيرة».