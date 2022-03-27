وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مساء اليوم، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في إطار الزيارة ⁧‫التي يقوم بها حاليا، للمشاركة في الاجتماع السُداسي الذي تستضيفه إسرائيل.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

شكرى يشارك فى اجتماع سداسي تستضيفه إسرائيل

وكان شكري، وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى إسرائيل، للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، بناءً على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.