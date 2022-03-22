وزير الخارجية الأمريكي يطالب الناتو برد موحد على حرب روسيا ضد أوكرانيا

ييبح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» جهود تحصين الجبهة الشرقية للحلف، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكد بلينكن لأمين عام الناتو التزام بلاده الثابت بسيادة أوكرانيا، ورحب بالمساعي الجارية لتعزيز قوة ردع حلف الناتو ودفاعاته.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد لأمين عام حلف الناتو الحاجة لرد موحد على الحرب ضد أوكرانيا

الدفاع الأمريكية: لم نرصد تغييرا على سلوك روسيا النووي

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: «لم نرصد تغييرا على سلوك روسيا النووي يستدعي تفعيل خطط الردع، نراقب التحركات النووية الروسية باستمرار من أجل معرفة تحركاتها النووية».

أمريكا: تهديدات روسيا خطيرة

وأكدت الدفاع الأمريكية، أن التصريحات الروسية حول استخدام الأسلحة النووية خطيرة جدا

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال تهديد وجودها.