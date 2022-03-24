وزير الخارجية لـ«نظيره الأوكراني»: يجب العمل على حقن الدماء ووقف الحرب

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني «ديميترو كوليبا»، اليوم 24 مارس، تناولا خلاله مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، وأطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.

وأكد «شكري»، على أهمية حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار، أحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأوكراني بتناول القضية في الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.