ملفات مطروحة على مائدة البرلمان الثلاثاء المقبل.. بينها قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عددا من مشروعات القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارا من الأول من أبريل 2022.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.

ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه، مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أي حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

التصويت على مشروع بتعديل قانون الهجرة غير الشرعية

كما تضمن جدول أعمال الجلسات، إدراج عدد من مشروعات القوانين لأخذ الرأي النهائي عليها، وهي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2 - مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

3 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

اتفاقيات دولية على أجندة النواب

كما يناقش المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز «س. ص» لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء «س. ص»، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض «إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام» بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض «إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.