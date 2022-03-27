الصحة: لا نعتمد على استراتيجية «زيرو إصابات».. والشيشة لا تزال محظورة

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على تخوف البعض من أن تؤدي إجراءات تخفيف القيود الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» إلى عودة معدلات الإصابة بالفيروس للصعود مجددًا، إذ ذكر أن أغلب دول العالم لا تعتمد على استراتيجية «صفر إصابات»، لكن تعتمد على استراتيجية «صفر وفيات» والعمل على التقليل من شدة الفيروس، موضحًا أن الإجراءات والقيود في شهر رمضان جرى تخفيفها وليس إلغائها.

الجرعة التنشيطية تشهد إقبالا كبيرا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، أن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا تضع نصب أعينها أهمية الإجراءات الاحترازية وتضعها في أولويات الالتزام، لكن مع إعطاء نفس الأهمية والأولوية لزيادة معدلات التطعيم، مؤكدًا أن الجرعة التنشيطية تشهد تناميًا كبيرًا في الأشهر الستة الأخيرة؛ إذ تضاعفت الأعداد التي أقبلت على التطعيم بالجرعة الثالثة.

إقامة التراويح في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم إقامة التراويح في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف وفقًا لاشتراطاتها، أما الشيشة ففي كل الأحوال لا نشجع عليها سواء في جائحة كورونا أو غيرها، لكن الإجراءات المخففة لم تشهد عودة تداول الشيشة فهي لا تزال محظورة».

وأكد أن الفئة المستهدفة بالتطعيم حاليا هي التي لا تتابع السوشيال ميديا، متابعا: «محتاجين نروحلهم المنازل والغيطان».