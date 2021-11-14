السيرة الذاتية للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، القرار رقم «584» لسنة 2021، بتعيين حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والإشراف على المركز الإعلامي بالوزارة، ويكون له وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية للوزارة بوسائل الإعلام كافة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

حسام عبدالغفار متحدث لوزارة الصحة

حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة والسكان والمكلف من وزير الصحة بأعمال المكتب الإعلامي للوزارة خلال الفترة المقبلة، يتولى المهمة للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى في الفترة بين يونيو 2013 إلى فبراير 2014.

السيرة الذاتية لحسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حافلة بالعديد من المهام الرسمية التي قام بها خلال السنوات الماضية، إذ تولى منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة بين يوليو2020 حتى فبراير 2021، بجانب الاحتفاظ بمنصب المتحدث الإعلامي للمستشفيات الجامعية منذ عشر سنوات وحتى الآن.

مناصب شغلها الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار، شغل العديد من المناصب، منها المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية.

كما حصل عبد الغفار على المؤهلات العلمية الآتية:

- بكالوريوس: الطب والجراحة - جامعة القاهرة - 1991.

- ماجستير: أمراض السمع والاتزان - كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة عام 1996.

- الدكتوراه: السمع والاتزان - كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة عام 2000.

التدرج الوظيفي للدكتور حسام عبد الغفار

- طبيب مقيم: من 1993 إلى 1996

- مدرس مساعد: من 1996 إلى 2000

- مدرس: من 2001 إلى 2006

- أستاذ مساعد: من 2006 إلى 2011

- أستاذ: من 2011 إلى الأن.

الاهتمامات البحثية:

- أمراض الدوار وعدم الاتزان.

- طنين الأذن.

- زراعة القوقعة السمعية.