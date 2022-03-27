«الصحة»: الوصول لنسبة تطعيم 70% من المواطنين بات قريبا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خففت من قيود شهر رمضان، مقارنة بالمواسم الماضية، وجاء ذلك مدعومًا بتحسن الوضع الوبائي في مصر على الأرض، مع تراجع معدلات الإصابة المجتمعية والوفيات ونسب الإشعال بالمستشفيات، على مدار خمس أسابيع متتالية، الأمر الذي منح اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أريحية في اتخاذ قرارات تخفيف القيود، إذ أن الوصول لنسبة تطعيم 70% من المواطنين بات قريبا.

الأمر برمته مرهون باستمرار انخفاض الإصابات على الأرض

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن الأمر برمته مرهون باستمرار انخفاض الإصابات على الأرض، ونجاحات الدولة في زيادة معدلات التطعيم في صفوف المواطنين، مؤكدًا أنه جاري الانتهاء من تطعيم الفئة المستهدفة والبالغة نحو 60 مليون مواطن، والذي لا يشمل الأعمار تحت سن الـ5 سنوات، ويبلغ عددهم 16 مليون، وهم ليسوا ضمن هذه الفئة.

أعداد ما جرى تطعيمهم بجرعتين من الفئة المستهدفة يبلغ أكثر من 32 مليون

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعداد ما جرى تطعيمهم بشكل كامل بجرعتين من الفئة المستهدفة، يبلغ أكثر من 32 مليون و88 ألف، بالإضافة إلى ما يزيد عن 43 مليون و650 ألفا جرى تلقيحهم بالجرعة الأولى، بالإضافة إلى ما يقرب من مليوني مواطن تلقوا الجرعة التنشيطية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول بنسبة تلقيح الفئة المستهدفة إلى 70% ولازال أمامنا نسبة 20%، مؤكدًا أن الوصول لهذه النسبة بات قريبًا بسبب حملات طرق الأبواب.