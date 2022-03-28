وزير النقل عن «الدائري» بعد تطويره: «مشهد ولا في أوروبا والله العظيم»

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك أنظمة جديدة يتم تطبيقها في النقل والمالية والصحة والزراعة من أجل حوكمة الإجراءات وتسهيلها، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الموانئ المصرية مثل ميناء السخنة بسبب تطوير الميناء في غرب بورسعيد أيضا، مؤكدا أنه حدث تأخير في انتظار السفن لكن تم حل الأمر سريعا وسط تطبيق نموذج الشباك الواحد.

زيادة عدد حارات الطريق الدائري

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطريق الدائري تم توسيعها وأصبح نصف ملعب كرة قدم في كل اتجاه، مبينا أن الطريق أصبح 7 حارات لكل اتجاه ويزداد بعض الأوقات وتم تشغيل طريق الخدمة لتسهيل صعود السيارات، متابعا: «الدائري حاليا مشهد ولا في أوروبا والله العظيم، حاجة جميلة، ومطالع ومنازل في كل الاتجاهات، وهنطور كل الأماكن اللي هنعديها عليها من خلال الدايري زي ترعة الإسماعيلية وغيره، يعني الماريوطية والأوتوستراد والقاهرة الجديدة التجديد للطريق خلص بنسبة 100%، وقولنا نكمل لحد إسكندرية الزراعي اللي بقى 11 حارة».

تنفيذ 3 محاور جديدة

وأوضح وزير النقل، أنه يتم بناء كوبري دوار بين محور الفريق محمد العصار وطريق إسكندرية الزراعي، ويتم تنفيذ أيضا 3 محاور مرتبطة بالطريق الصحراوي، وهي محور الماريوطية الجديد، ومحور الجزائر الجديد، ومحور المرج في ميدان المرج وستصبح المرج أكثر تطورا.

تطوير البنية التحتية في مصر

وعمدت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة على تطوير البنية التحتية عقب القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي الذي يطلب تحسين البنية التحتية للدول المقترضة منه من أجل تهيئة مختلف القطاعات لتنمية الاقتصاد.