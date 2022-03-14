إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الدائري بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة وعدم الالتزام بملفات الدوران القانونية، والملفات القانونية، في حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية يستقلها شخصان، حيث تفاجئ سائق السيارة، بالدراجة النارية تقطع الطريق أمامه فجأة ولم يتمكن من إيقاف السيارة واختلت عجلة القيادة في يده فاصطدم بالدراجة النارية التي طارت لعدة أمتار بسبب قوة الاصطدام، فيما توقف المارة وأسعفوا المصابين وأبلغوا الشرطة والإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، على الطريق الدائري أمام مدخل منشأة عبد الله بنطاق المركز، ووجود مصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين تصادم السيارة بالدراجة النارية بسبب قيادتها بسرعة زائدة، واستخدام سائق الدراجة النارية ملف للدوران غير قانوني، حيث قفز أعلى الرصيف، وتفاجئ به سائق السيارة الذي كان يسير بسرعة، فاختل توازن كليهما واصطدما معاً.

إصابة شخصين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة، وجرى استدعاء سيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.