وزير النقل: «فيه ناس بتحمل برسيم على عربات كارو أمام القطارات»

أعرب المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عن أسفه لمشاهد التخريب في القطارات، موضحًا: «استقبلنا هذه القطارات في الإسكندرية، رائحتها رائعة للغاية، وهناك تكييف للدرجة الثالثة ومراوح ودورات مياه على أعلى مستوى وزجاج يعكس أشعة الشمس إلى الخارج، ويعد ذلك نقلة كبيرة جدا في مستوى الخدمة، وكل ذلك بأموال المصريين».

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد: «فوجئت بالأمس في يوم تكريم قائدي القطارات وعمال تشغيل الإشارات وغيرهم من الذين يمنعون الكوارث، بعبور ميكروباصات من مكان غير معد للعبور، وكذلك التوك توك والعربات الكارو والجرارات الزراعية، فتخيلوا الحاجات دي تعدي على السكة خلال مرور القطار، لازم تحصل كارثة؛ القطار هياكل العربية وممكن الجرار يتقلب، وفي الآخر السكك الحديدية تبقى وحشة وتعبانة».

قائدو القطارات يتعاملون باحترافية مع المخالفات

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لسيارة ملاكي وهي تعبر المزلقان، وعلق وزير النقل، قائلا: «إحنا قدام توك توك وميكروباص وعربية مرسيدس، يعني المفروض أنه راجل مثقف، وواحد تاني بيحمل البرسيم على سيارة كارو على السكة، لكن قائد القطار تعامل باحترافية مع الواقعة، وهناك وقائع مماثلة جرى التعامل معها باحترافية أيضا».

تأهيل وتدريب قائدي القطارات

وأكد أن الوزارة تؤهل وتدرب قائدي القطارات ليكونوا على أعلى مستوى، قائلا: «اللي هيغلط هنحاسبه، ومن الممكن ألا نعلن العقوبات لأسباب معنوية ونفسية، لكن الأمر الإيجابي نعلن عنه حتى يترك أثرا إيجابيا في نفوسهم».