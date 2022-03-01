عاجل.. تصادم 7 سيارات نقل وملاكي على الطريق الدائري وإصابة مواطن

شهد الطريق الدائري، حادث تصادم بين سيارة نقل و6 سيارات ملاكي، في الطريق القادم من الواحات باتجاه المريوطية.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، القادمين من أكتوبر في اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي، سلوك ميدان الرماية، ومنها إلى مطلع الطريق الدائري.

سيارات إسعاف

وتعرضت السيارات لتلافيات كبيرة، وانتشرت قوات من الشرطة والمرور على الطريق، ودفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين في الحادث، وتبين إصابة مواطن الحادث.

شلل مروري على الدائري

وتسسب الحادث في شلل مروري على الطريق الدائري، وتكدست السيارات منذ السابعة والنصف صباحًا، وتحاول الإدارة العامة للمرور إعادة الحركة المرورية وتنظيمها.