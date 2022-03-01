رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. تصادم 7 سيارات نقل وملاكي على الطريق الدائري وإصابة مواطن

كتب:

إمام أحمد
09:01 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
حادث الدائري

حادث الدائري

شهد الطريق الدائري، حادث تصادم بين سيارة نقل و6 سيارات ملاكي، في الطريق القادم من الواحات باتجاه المريوطية.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، القادمين من أكتوبر في اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي، سلوك ميدان الرماية، ومنها إلى مطلع الطريق الدائري.

سيارات إسعاف

وتعرضت السيارات لتلافيات كبيرة، وانتشرت قوات من الشرطة والمرور على الطريق، ودفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين في الحادث، وتبين إصابة مواطن الحادث.

شلل مروري على الدائري

وتسسب الحادث في شلل مروري على الطريق الدائري، وتكدست السيارات منذ السابعة والنصف صباحًا، وتحاول الإدارة العامة للمرور إعادة الحركة المرورية وتنظيمها.

اقرأ المزيد:

حادث على الدائري الأوسطي: سيارة محملة بمواد بترولية تصطدم بأخرى

مصدر أمني ينفي وقوع حادث مروري على الطريق الدائري: فيديو قديم

بعد حادث الدائري الأوسطي.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة السرعة الزائدة على «طريق الموت»

المئات يشيعون جثمان ضحية حادث الدائري الأوسطي «فيديو»
بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.