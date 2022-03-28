كوريا الشمالية تتحدى العالم: سنواصل تطوير قدرات هجومية قوية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، مساء أمس الأحد، لدى زيارته للعاملين المشاركين في أكبر اختبار صاروخي تجريه «بيونج يانج»، إن بلاده ستواصل تطوير قدرات هجومية قوية وتعزيز قواتها الاستراتيجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

«أون»: قوات كوريا الشمالية غير قابلة للفساد

وقال «أون»، إن «بيونج يانج» ستسلم جيشها أسلحة جديدة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية، ستواصل التحرك نحو هدف تعزيز إمكانات الدفاع الوطني، وتطوير قدرات هجومية أكثر قوة، وأوضح زعيم كوريا الشمالية، أن قوات بلاده غير قابلة للفساد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، التقى الزعيم الشمالي، بمن شاركوا في تجربة إطلاق صاروخ باليستي، الخميس الماضي، والتي قالت عنها كوريا الشمالية إنها كانت اختبارا لأكبر صاروخ باليستي عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

من جانبها، قالت مصادر مطلعة إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ترجحان أن «بيونج يانج» تعمدت إطلاق صاروخ قديم الأسبوع الماضي، وقدمته على أنه إطلاق لصاروخ جديد أكبر.

سول وواشنطن: بيونج يانج اختبرت صاروخ هواسونج -15

وتعتقد «سول» و«واشنطن»، أن «بيونج يانج» اختبرت مرة أخرى صاروخ «هواسونج -15» الباليستي العابر للقارات، وهو نفس الصاروخ الذي أطلقته أواخر عام 2017، بينما أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في إطلاق «هواسونج -17».

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن في وقت سابق، أن الصاروخ الأخير، أطلق بزاوية مرتفعة، وطار نحو 1080 كيلومترا بارتفاع أقصى تجاوز 6200 كيلومتر.

جدير بالذكر، أن «هواسونج فو-17»، صاروخ بالستي ضخم تطلق عليه تسمية الصاروخ الوحشي، وتم الكشف عنه للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2020.