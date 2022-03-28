موسكو تسحب سفينة تعرضت لثغرة في هيكلها بالبحر الأسود

أجرت السلطات الروسية، عملية سحب لسفينة على متنها 12 شخصا، تعرضت لثغرة في هيكلها في البحر الأسود، وقال المكتب الصحفي للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري، إن طاقم السفينة يضخ المياه بالتعاون مع رجال الإنقاذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية، أن سفينة النقل المنكوبة كانت في طريقها من تركيا إلى مدينة «روستوف» على نهر الدون، موضحة أن سفينة الإنقاذ تسحب السفينة المنكوبة حاليا إلى ضواحي مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم.

غرق سفينة شحن في البحر الأسود

في 13 أكتوبر 2018، أعلنت البحرية الروسية، غرق سفينة شحن في «البحر الأسود» بعد إنقاذ من كانوا عليها في ذلك الوقت.

وقال مسؤول في القوات البحرية الروسية، في ذلك الوقت، إنه تم تلقي إشارة استغاثة من قبطان السفينة، التي ضمت شخصين من تركيا و6 من أذربيجان، موضحا أن السفينة كانت ترفع علم بنما، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

تدمير سفينة روسية

في 24 مارس الجاري، وثقت البحرية الأوكرانية، لحظة تدمير سفينة روسية كانت راسية في ميناء «بيرديانسك» قرب مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية على بحر آزوف، ووفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24».

وكانت وكالة أنباء «تاس» الروسية، قالت في وقت سابق، إن الناقلة تابعة لأسطول «البحر الأسود» في البحرية الروسية، موضحة أنها أول سفينة حربية وصلت ميناء «بيرديانسك» في 21 مارس الجاري.

وأول من أمس السبت، نشرت وزارة الدفاع الروسية، شريط فيديو أظهر إطلاق 4 صواريخ عابرة للقارات من سفينة صواريخ تابعة لأسطول «البحر الأسود»، استهدفت البنية التحتية الأوكرانية، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم الروسي من طراز «كاليبر».