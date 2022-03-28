إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا بعد لقاء بلينكن

أعلنت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، إصابة رئيس الحكومة نفتالي بينيت بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد.

رئيس وزراء إسرائيل يعمل من مقر إقامته

ونشر حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أصيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت بفيروس كورونا، إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته».

وأضاف الحساب: «سيعقد رئيس الوزراء هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين».

اجتماع لبحث ملف حرب روسيا وأوكرانيا

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اجتمع أمس الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه عددًا من الملفات الدولية الأكثر إلحاحاً، على رأسها تطورات الوضع في أوكرانيا وملف إيران النووي.