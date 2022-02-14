رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى البحرين في أول زيارة رسمية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

ويلتقي «بينيت» خلال الزيارة مع ولي العهد البحريني، ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الذي سبق أن التقاه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي في جلاسكو، إذ دعا ولي العهد «بينيت» لأول زيارة رسمية له إلى المنامة.

بينيت يناقش سبل تقوية العلاقات الثنائية

ومن المقرر، أن يناقش الجانبان في المنامة سبل إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، وأهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، بحسب قناة «روسيا اليوم».

كما سيلتقي «بينيت» بوزراء المالية والصناعة والنقل في البحرين، وممثلي الجالية اليهودية المحلية.