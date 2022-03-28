تشكيل مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة أحمد السويدي

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، صباح اليوم، قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الذي حمل رقم 123 لسنة 2022، بشأن تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري لمدة 3 سنوات، برئاسة المهندس أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع الخاص.

يأتي ذلك في ضوء مذكرة رئيس جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 20 فبراير 2022، وبعد انتهاء فترة عمل الجانب المصري في المجلس بالفترة السابقة.

رؤساء «المقاولين العرب وبتروجيت وغاز مصر» ضمن مجلس الأعمال المصري الجزائري

ويضم تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال «المصري – الجزائري» كلاً من المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت.

ويشتمل تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال بين البلدين المهندس خليل إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة العاملة بمجال الأجهزة المنزلية، والمهندس محمد إيهاب عبدالمنعم، ممثلاً لإحدى الشركات.

ويضم تشكيل «المجلس»، الدكتور هشام عبدالحميد، ممثلاً عن الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والمهندس عمرو محيي قنديل، ممثلاً لشركة طلاء وتشغيل المعادن.

ويتضمن قرار وزيرة التجارة، مشاركة المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر في مجلس الأعمال، والمهندس فاروق عفش، ممثلاً لشركة تصنيع وتجهيز حاصلات، وخالد بدوي، ممثلاً لشركة لمنتجات الذرة، وسهام عبدالمجيد، ممثلة لشركة سامسونج مصر، وعمر مهنا، ممثلاً لشركة الإسكندرية للإطارات.

ويشتمل القرار أيضاً على تعيين جون بشاي، وعرفات صقر، ومحمد شحاتة، ومحمد عثمان، وهشام عبدالحميد، كأعضاء في مجلس الأعمال.

خططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين كل 6 أشهر

ونصت المادة الثانية من قرار تشكيل المجلس، على: «يعد رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوياً عن جهوده ونشاطه متضمناً ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين».