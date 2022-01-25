وزير الخارجية: 5 أسباب لتوحيد الرؤى بين مصر والجزائر

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، أهمية زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الزيارة مهمة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والجزائر.

توحيد الرؤى بين مصر والجزائر

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن توحيد الرؤى يرجع إلى اعتبارهما دولتين في شمال أفريقيا ولديهما علاقات وثيقة بقارتهم الأفريقية، فضلا عن عملهما المشترك في الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى دورهم المتوسطي، وأيضا مواجهة التحديات وعلى رأسها الأزمة الليبية التي تشترك مع كل من مصر والجزائر في حدود مشتركة طويلة، والتحديات التي تولدت من الأوضاع في ليبيا.

العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين البلدين

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك تقديرا للدور الذي لعبته مصر في استقلال الجزائر وهو محل تقدير أيضًا، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشركات المصرية العديدة التي تعمل في الساحة الجزائرية وإسهامهم في التنمية، ولذلك أخذت الزيارة أهميتها لدفع العلاقات وتفعيل الآليات بين البلدين.