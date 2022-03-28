كابونجا يستعد لرقم قياسي جديد: منافسة مع فاندام وسحب سفينة «700 طن» بأسنانه

قال أشرف كابونجا المسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الممثل العالمي فاندام انبهر بقدرته على سحبه مترو الأنفاق في آخر تحدي للبطل المصري.

وتابع كابونجا في تصريحات صحفية له أنه أجري اتصالا بالفيديو مع فاندام، لتنسيق لقاء سيجمعهما في مصر ومشاركتهما في تحد جديد.

كابونجا: فاندام قبل التحدي

وقال كابونجا إن «فاندام ممثل عالمي يحمل في قلبه انسان محب للعالم ولمصر ويهدف من قبوله التحدي معي تنشيط السياحة في مصر».

وأضاف كابونجا أن وجوده أمام ممثل عالمي بحجم فاندام في تحدي داخل مصر شرف كبير له.

وتابع قائلا «مش مهم مين يكسب المهم أن الهدف من اللقاء يتم» مشيرا إلي أنه سيحاول دعوته إلي مدينة الإسماعيلية خلال زيارته لمصر.

كابونجا يسحب سفينة غدا

وقال أشرف كابونجا أنه سيبدأ غدا الثلاثاء المران علي سحب سفينة بوزن يصل الي 700 طن بأسنانه في هيئة قناة السويس.

وتابع قائلا: «السفينة سيكون علي متنها أطفال من مستشفي 57375 وسأحاول أن استلهم منهم القوة لإسعادهم ورسم الفرحة علي وجوههم».

كابونجا بطل موسوعة جينيس

ونجح كابونجا في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال الشهر الجاري بسحبه سيارة تريلا بوزن 15 طن بأسنانه متفوقا علي مواطن هندي قام بسحب السيارة لوزن 13 طن.

وقال كابونجا أن التسجيل في موسوعة جينيس لن يكون الإنجاز الأخير له وأنه سيعمل علي تحقيق ارقام قياسية جديدة بتسجيلها باسم مصر خلال الأيام المقبلة.