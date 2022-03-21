موسوعة جينيس توافق على سحب «كابونجا» لمترو الأنفاق بشروط.. 6 عربات

وافقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمصارع أشرف كابونجا على سحب مترو الأنفاق، في تجربة جديدة بعد نجاح سحبه 5 عربات بوزن 180 طنا تقريباً.

وقال أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس، والمسجل في سحب سيارة تريلا بوزن 15 طنا بأسنانه، أنه سيسحب المترو خلال الاسبوع الجاري، وسيوثق عملية السحب.

كابونجا: جينيس وضعت شروطا خاصة لسحب المترو

وقال أشرف كابونجا، إن موسوعة جينيس وافقت على سحب المترو بوزن لايقل عن 205 أطنان لمسافة لاتقل عن 10 أمتار، بعدد 6 عربات مترو، لكسر الرقم القياسي المسجل في الموسوعة.

وأضاف «هسحب 6 عربات مترو، والعربة بيها حوالي 40 طنا، وهكسر بإذن الله الرقم الحالي الموجود لمواطن من أستراليا والذي حقق وزن 203,9 طن في عام 2018».

وأكد كابونجا أنه يسعي لكسر الأرقام القياسية الموجودة وتسجيلها باسم مصر لضمان أكبر عدد منها خلال الفترة الحالية، وسحبها من الدول الأخرى.

كابونجا سحب سيارتين بأسنانه

ونجح أشرف كابونجا في سحب سيارتين تريلا بأسنانه خلال الأيام الماضية على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، في تحد جديد بعد نجاح سحبه سيارة واحدة بأسنانه وتسجيلها في موسوعة جينيس.

وقال كابونجا «عمليات سحب السيارات المتكررة هي للتدريب المستمر على التحديات المستقبلية مثل سحب السفن والطائرات والقطارات»، مشيراً إلى أنه يعمل على التدريب على هذا النوع من عمليات السحب بشكل أسبوعي.