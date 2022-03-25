28 مارس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن مباراة مصارعة بين فاندام وأشرف كابونجا

أعلن المصارع أشرف كابونجا أنه سيواجه الفنان العالمي «فاندام» على حلبة المصارعة في أول مواجهة بينهما خلال الأيام المقبلة.

وأضاف كابونجا في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه تواصل مع وكيل أعماله وأرسل إيميلا رسميا له ووافق علي التحدي خلال زيارته لمصر الأيام المقبلة.

كابونجا: هدفي تنشيط السياحة

وقال كابونجا الحاصل على لقب أقوى رجل في العالم في موسوعة جينيس بسحبه سيارة ضخمة 15 طنًا، إنه يعمل على تنشيط السياحة في مصر بتنفيذ عدد من الفعاليات.

وتابع كابونجا: «تحقيقي للأرقام القياسية لا بد من استخدامه من أجل مصر، والعمل علي رفع مكانتها، أرفض السفر للحديث للدول واللعب باسمها ومستمر في تحقيق الأرقام القياسية وتسجيلها باسم مصر».

وأضاف كابونجا: «وكيل أعمال الفنان فاندام أخبرني بسعادته في قبول التحدي خاصة بعدما تعرف علي وعلى ما أحققه من إنجازات على مدار الفترة الماضية».

مؤتمر صحفي خلال يومين للإعلان عن التفاصيل

وأشار كابونجا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في القاهرة يوم 28 مارس الجاري لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمواجهة، لأن فاندام سيصل مصر خلال أيام تقريبا لتصوير بعض مشاهد من فيلمه قائلًا: «سألتقي به في القاهرة ونتفق علي ترتيب ما سيتم فمن المفترض إقامة مباراة بيني وبين على حلبة المصارعة».

كابونجا أقوى رجل في العالم

ونجح أشرف كابونجا أقوى رجل في العالم في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسحب سيارة تريلا بوزن 15 طنا بأسنانه وتم نشر الفيديو علي الصفحة الرسمية للموسوعة.

ويعمل كابونجا حاليا على التجهيز لسحب مترو الأنفاق مرة ثانية بزيادة عدد العربات تمهيدا لتسجيل الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليصبح الرقم الثاني.