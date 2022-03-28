كييف: لم نفتح ممرات إنسانية خوفا من حدوث استفزازات روسية

قالت السلطات الأوكرانية، إنهم لم يتمكنوا من فتح الممرات الإنسانية، التي كان من المقرر فتحها اليوم، رفضا لقواعد روسية تحكم خروج المدنيين، وفقا لما ذكره موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

تحذيرات أوكرانية من حدوث خطر إشعاعي

وأكدت السلطات، أن جهاز المخابرات الأوكرانية، أبلغ عن احتمالات حدوث استفزازات من الجانب الروسي على تلك الممرات الإنسانية، لذلك لم يتم فتحها.

وفي السياق، كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، قد حذرت في وقت سابق، من تواجد القوات الروسية بالقرب من محطة «تشيرنوبل» النووية المعطلة، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في حدوث خطر إشعاعي جديد.