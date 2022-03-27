فورين بوليسي: الهجمات المضادة الأوكرانية دفعت القوات الروسية للتراجع

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن القوات الروسية كانت في حالة هجوم في أوكرانيا خلال الجزء الأكبر من الحرب التي استمرت شهرًا حتى الآن، وأحرزت تقدمًا بطيئًا لاحتلال عدد قليل من المدن في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد، لكن كل هذا بدأ يتغير هذا الأسبوع، كما أشار مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إلى أنه مع بدء القوات الأوكرانية التي ما زالت تفتقر إلى العدد والتسليح في شن هجوم مضاد لاستعادة الأراضي من القوات الروسية التي فشلت في السيطرة على الأراضي والبقاء محاصرة، بسبب المشاكل اللوجستية.

القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي خارج كييف

وفي هجوم مضاد كبير يوم الأربعاء الماضي، دفعت القوات الأوكرانية القوات الروسية التي كانت متمركزة خارج العاصمة كييف لأسابيع إلى التراجع مسافة تصل إلى 15 ميلاً، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين، وأصبحت القوات الروسية الآن على بعد حوالي 40 ميلا خارج العاصمة.

القوات الروسية ربما تتعلم من أخطائها

وتمثل الدفعة العسكرية الأخيرة تحولًا ملحوظًا للجيش الأوكراني منذ الأيام الأولى للحرب، عندما بدأ الاستيلاء على كييف من قبل قوات روسيا المتفوقة عدديًا أمر شبه مؤكد في نظر القادة الغربيين ومحللي الدفاع، لكن الخبراء يحذرون من أن أوكرانيا قد يكون لديها فرصة صغيرة لاغتنام هذا الزخم، حيث يمكن أن تتعلم القوات الروسية من أخطائها الأولية وتبدأ في تمويه المواقع التكتيكية والخطوط الأمامية ومراكز القيادة، بالإضافة إلى تقوية المراكز اللوجستية بالحواجز الترابية وغيرها من الأعمال.

ويقول خبراء آخرون إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو بحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة وغيرها من الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بزخمهم، وقال ويليام تيلور، الباحث في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مركز أبحاث وسفير سابق للولايات المتحدة في أوكرانيا: «لقد كان أداء الجيش الأوكراني أعلى بكثير من التوقعات، ولكن لكي يستمروا، سيتطلب ذلك الكثير من الدعم من الناتو والولايات المتحدة، وهذا يجب أن يأتي الآن».