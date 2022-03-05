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محمود مسلم

عاجل.. روسيا: السلطات الأوكرانية تتخذ الطلاب الأجانب دروعا بشرية

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سحر المكاوى
02:32 م | السبت 05 مارس 2022
وزير الخارجية الروسى

وزير الخارجية الروسى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إنه على الرئيس الأوكراني أن يتأكد أن الناتو لن يأتي للحرب معه، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تتخذ الطلاب الأجانب رهائن ودروعا بشرية.

وأضاف لافروف، أنّ الجانب الأوكراني لم يحدد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات حتى الآن، قائلا: «المسؤولون في أوكرانيا يماطلون خلال المفاوضات»، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني الغاضبة لا تمنحه التفاؤل بشأن المحادثات، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

روسيا مصرة على نزع السلاح الأوكراني

وأكد لافروف أنّ روسيا مصرة على نزع السلاح الأوكراني والاعتراف بشبه جزيرة القرم ضمن أراضيهم، مشيرًا إلى أنّ السلطات الأوكرانية تحتجز المدنيين كرهائن ودروع بشرية، وأن سلطات ماريوبول الأوكرانية ترفض خروج المدنيين عبر الممرات الإنسانية.

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بقلم سحر المكاوى