غدا.. احتفالية بجامعة القاهرة لتكريم المرأة بالتعاون مع «قضايا الدولة»

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة احتفالية لتكريم المرأة المصرية، يعقبها حفل فني لكورال وأوركسترا طلاب جامعة القاهرة، في تمام الساعة 12 ظهرًا غدًا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

تكريم سيدات لهن إسهامات متميزة بالحكومة والمجتمع المدني والإعلام

وتأتي الاحتفالية لتكريم عدد من السيدات ممن لهنّ إسهامات متميزة في الحكومة المصرية والمجتمع المدني والإعلام، إذ سيتمّ تكريم عدد من الوزيرات وعميدات كليات جامعة القاهرة وعدد من السيدات اللواتي لهن دورًا بارزًا في المجتمع المصري.

تكريم وزيرات في الحكومة وعميدات كليات جامعة القاهرة

وعلى هامش الاحتفالية، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، جرى الاتفاق بين الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، على التعاون المشترك وعقد شراكة بين الجامعة والهيئة للاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين الكليات المعنية والمراكز المختصة بالجامعة وما يناظرها في هيئة قضايا الدولة.

يأتي ذلك إلى جانب معاونة الباحثين من أعضاء هيئة قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية بمكتبات جامعة القاهرة.