رئيس الإنجيلية ينعى الأنبا أنطونيوس نجيب: تاريخ طويل من حياة العطاء

نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، الذي رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من حياة العطاء، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى والإيمان.

تاريخ طويل من حياة العطاء

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالصِ العزاءِ لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ولأسرة الراحل ومحبيه وشعب الكنيسة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا.