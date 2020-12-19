أندرية زكي: وفاة 5 قيادات كنسية وقساوسة بكورونا آخر شهرين

قال القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب قرر تعليق كافة الاحتفالات والأيام واحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية ستحتفل بعيد الميلاد يوم الثلاثاء 5 يناير بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب ورعاة كنيسة قصر الدوبارة في حدود 40 شخصا، وستقدم الدعوة فقط للرئيس السيسي على أن يحضر مندوبه.

شكل احتفالات عيد الميلاد

وأضاف «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الكنيسة الإنجيلية علقت العبادة في كل كنائسها والاحتفالات، والسماح فقط بالصلاة أيام الأحد، ويمكن لبعض الكنائس أن تحتفل بعيد الميلاد الأحد صباحا بأعداد محدودة للغاية.

حياة الإنسان مهمة

وأشار إلى أن اتخاذ قرار تعليق احتفالات عيد الميلاد يرجع لانتشار جائحة كورونا، ومن منطلق أن حياة الإنسان وصحته مهمة، ولا سيما أن اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية أوصت بتعليق العبادات في الأسابيع الثلاثة المقبلة بسبب ظهور عدد من الحالات في بعض الكنائس.

كنائس القاهرة والإسكندرية الأكثر تأثرا بكورونا

وأكد أنه ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا خاصة في كنائس القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية مقارنة بكنائس الصعيد، كما يوجد بعض الوفيات من قادة الكنيسة وبعض القساوسة، في حدود 5 أشخاص تقريبا خلال الشهرين السابقين.

الخطة المستقبلية

وأوضح أن الكنيسة الإنجيلية ستجتمع في 15 يناير المقبل لتقييم الموقف مع متابعة موقف الدولة في اتجاه، وإذا رأوا أن الجائحة تقل ستعود العبادة تدريجيا في الكنائس، والأمر متوقف على مدى انتشار المرض، وصحة الإنسان موضوعة أولا، ولن يترددوا في أخذ قرارات جريئة أو حاسمة إذا كانت الجائحة تتزايد.

وضع الجنازات والأفراح

ولفت إلى أنه بالنسبة للجنازات تقتصر على أسرة المتوفى فقط، ولا تعقد أي عزاءات في قاعات مناسبات مساءً، وبالنسبة للأفراح يقتصر الحضور على عائلتي العروسين فقط، «اللي عاوز وعنده استعدادا للقبول بالشروط هنعمله، واللي مش عاوز مش هنعمله، ودي توجهات واضحة والجائحة منتشرة والإجراءات الحاسمة ضرورية ومهمة».