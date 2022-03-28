عاجل.. وفاة الأنبا أنطونيوس البطريرك الشرفي للكنيسة الكاثوليكية في مصر

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، منذ قليل، وفاة الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكادرنيال الكنيسة الجامعة.

مسيرة حافلة من المحبة للأنباء أنطونيوس نجيب

وقالت الكنيسة في بيان منذ قليل: «رحل عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر على رجاء القيامة، غبطة أبينا الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكادرنيال الكنيسة الجامعة، عقب مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء».

وأضافت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها: «لنصلي حتى يمنح الله الكنيسة دعوات صالحة على مثاله، وسنوافيكم بترتيبات الجناز لاحقًا. المسيح قام.. حقًا قام».

ومن المقرر إقامة مراسم الصلوات والدفن والعزاء خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من إجراءات الوفاة.