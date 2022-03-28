مصرع شقيقين وإصابة شخصين في تصادم سيارة وموتوسيكل بطريق مطروح الإسكندرية

لقي شقيقان مصرعهما وأصيب شخصين آخرين إثر وقوع حادث مآساوى، منذ قليل، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، في المنطقة الواقعة بين قرية زاوية العوامة وقرية فوكة بنطاق مراكز الضبعة، حيث اصطدمت سيارة مع موتوسيكل، وهو اليوم الثانى على التوالي التى تشهد فيه مطروح حادثا مماثلا يلقي خلاله شقيقين مصرعهما في حوادث مشابهه، وجرى إخطار شرطة النجدة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع حادث التصادم، وجرى نقل الجثتين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى ضحايا الحادث، وهم: فوزى عبدالقادر سعد 28 سنة «جثة هامدة» وشقيقة خالد عبدالقادر سعد 20 سنة «جثة هامدة»، وشقيقهما الثالث إسلام عبدالقادر سعد 21 سنة مصاب بإصابات متفرقة في الجسم بين جروح وكدمات ومحمود أحمد السيد 41 سنة مصاب بجرح أعلى العين وجروح متفرقة في الجسم، وجارى تقديم الخدمات الطبية للمصابين في الحادث، وجرى التحفظ على جثمان الشقيقين في ثلاجة المستشفى.

قوات الشرطة تصل إلى موقع الحادث للتعرف على ملابساته

وانتقلت على الفور مباحث الضبعة وضباط إدارة المرور وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث وجارى فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوع وملابساتها وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.