عاجل.. إيناس عصمت تؤدى اليمين الدستورية أمام الشيوخ خلفا للراحل إبراهيم حجازي

أدت الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليمين الدستورية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلفا للراحل إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ الذي رحل يناير الماضي.

إيناس عصمت تخلف مقعد الراحل إبراهيم حجازي

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل أيام، قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

مجلس الشيوخ

وتعيين النائبة إيناس عصمت يأتي تفعيلا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ والتي تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".