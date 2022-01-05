وزير الرياضة وكبار الشخصيات في عزاء إبراهيم حجازي

استمر توافد الشحصيات العامة ونجوم الرياضة والنواب، على عزاء الراحل إبراهيم حجازي، إذ شارك منذ قليل في العزاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي، والمهندس خالد عبد العزيز الوزير السابق.

بعض الحضور

وحضر أيضا هاني أبو ريدة، مدير المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة السابقة لإدارة اتحاد الكرة وعماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ومحمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق وأحمد فتحي نجم بيراميدز.

كما حضر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وعد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحمادة صدقي المدير الفنى السابق لسموحة، وأحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك، ومصطفى عبده نجم الأهلي السابق.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يحضر العزاء

كما حضر عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، و ضياء رشوان نقيب الصحفيين، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام.