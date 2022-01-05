رئيس مجلس الشيوخ يصل عزاء إبراهيم حجازي

حضر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس، منذ قليل، إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل إبراهيم حجازي.

كما حضر العزاء، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والفنان يحيى الفخراني.

أبرز الحاضرين لعزاء إبراهيم حجازي

وحرص صلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق، والدكتور محمود كبيش، وعدد كبير من نجوم الرياضة؛ أبرزهم عماد متعب وأحمد شوبير وحسام غالي، إلى جانب عدد من مقدمي البرامج الرياضية والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم حجازي.

الخطيب يعزي أسرة إبراهيم حجازي

كما حضر إلى مسجد المشير، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وحسام غالي، وسيد عبد الحفيظ، لتقديم واجب العزاء.