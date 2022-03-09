عاجل.. تعيين إيناس عصمت عبدالحميد خلفا للنائب إبراهيم حجازي في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين السيدة الدكتورة إيناس عصمت عبدالحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوا بمجلس الشيوخ، خلفاً للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية فى شهر يناير الماضي.

مجلس الشيوخ

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ تنص المادة «30» إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وفاة إبراهيم حجازي

وكان قد توفى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، يناير الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من بعض الأزمات الصحية، التي أجبرته على المكوث داخل المستشفى، إلى أن رحل متأثرا من توابع إصابته بفيروس كورونا المستجد.