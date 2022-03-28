ضبط 30 طن دقيق و3500 لفة قمر الدين مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت مباحث التموين في محافظة القليوبية حملة تموين مكبرة استهدفت الأسواق ومخازن تعبئة السلع الغذائية ومحلات البقالة، وأسفرت عن ضبط 30 طن دقيق و3500 لفة قمر الدين بدون مستندات و21110 عبوة كوفي ميكس مغشوش وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

حملة مكبرة بالقليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة استعدادًا لشهر رمضان بالتنسيق مع مديرية التموين أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية به أكثر من 30 طن «دقيق أبيض ومكرونة ومسلي وسكر حر وزيت طعام» تم تخزينها لحجبها عن التداول ومصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية عُثر به على 6 طن عسل جلوكوز وسكر حر معبأة داخل عبوات وشكائر و3500 لفة قمر الدين بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

سلع غذائية مجهولة

وجرى ضبط مخزن لتعبئة السلع الغذائية وغير الغذائية بدون ترخيص به 21110 عبوة «كوفي ميكس ومعسل» منتج نهائي مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية المسجلة و4896 عبوة «كوفي ميكس» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها و550 كيلوجرام «شاي» معبأة داخل أجولة «مستلزمات إنتاج» بدون مستندات مجهولة المصدر و3 ماكينات «تعبئة وتغليف» و1281 قطعة بندرول ضريبي خاص بإحدى الوزارات «مقلد» تمهيداً لطرحها للبيع.

وتمكنت الحملة من ضبط مركز صيانة سيارات تابع لإحدى الشركات به 4667 طن حديد تسليح و62 طن حديد بليت بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.