ضبط 624 لتر «خل» غير صالح للاستهلاك في حملة لصحة القليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية حملة مكبرة على اماكن بيع وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء، أسفرت عن توصية بغلق منشأة غذائية، وذلك لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية، التي ترتقي لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعلى صحة المواطنين.

إحكام الرقابة للسيطرة على جودة السلع

تأتي تلك الخطوة بتوجيهات الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، بتكثيف ومراقبة الأسواق، وإحكام الرقابة المستمرة، والتفتيش والسيطرة على جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وعدم استغلال التجار للأزمات ورفع الأسعار، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

إحالة المخالفات للنيابة للنظر والتصرف

كما تم، خلال الحملة، ضبط 624 لتر «خل» غير مطابق للمواصفات، وغير محتفظ بخواصه الطبيعيه، وتم تحرير محاضر جنحة صحية للقرارات الوزارية، لعدد 52 كرتونة خل طعام، تحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة، سعة واحد لتر.

كما تم عرض محضر الضبط على النيابه العامة، للنظر والتصرف، وكذلك تم سحب عدد من العينات لفحصها معملياً، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، من الأغذية مختلفة الأنواع، للتأكد من وصول غذاء آمن للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور خالد الخطيب، أن الحملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحه المواطنين، وأضاف أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالغش أو التلاعب بكل ما يخص صحة المواطنين.

اشترك في تنفيذ الحملة اعضاء اللجنة محمد عبد المعطي، مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي، مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومفتش أغذية مكتب بنها، محمد السيد عبد الجواد.