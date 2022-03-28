«شاكر»: إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين في جبل عتاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Flavia Planza مديرة التمويل ببنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الدكتور شاكر، بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، إذ تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الكهرباء انتهى أيضًا من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك.

زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية

وأشار وزير الكهرباء، في بيان، اليوم الاثنين، إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفت إلى استهداف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البيئة؛ لتوليد الكهرباء من المخلفات، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية؛ للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، بالإضافة إلى التطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية.

إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين

وأكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية؛ لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، من خلال إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، بالتعاون بين وزارتي الإسكان الموارد المائية، لافتًا إلى الاهتمام بالربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة.