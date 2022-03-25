الكهرباء: تدعيم استاد القاهرة بـ16 ماكينة طوارئ خلال مباراة مصر والسنغال

يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، التجارب النهائية التي تقوم بها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة مصر والسنغال، في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي.

مراجعه جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة

أكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت منذ قليل من إجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة مصروالسنغال المقررإقامتها مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتًا إلى قيام إدارة الطواريء بالشركة بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة، إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد.

تدعيم استاد القاهرة بـ16 ماكينة طواري لتأمين استقرار تغذية التيار

قال رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن»، إنه تم تدعيم استاد القاهرة بـ12 ماكينة طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة احتياطي، و2 ماكينة للتلفزيون ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة، لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع «تحكم القاهرة» لعدم إجراء مناورات خلال المباراة وفصل أجهزة طرح الأحمال.

ضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية للأحمال

وأشار حسام عفيفي، إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، وأنه تم تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة، و3 أخرى على 3 مولدات.

وأضاف «عفيفي» أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية، وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية، ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بالملعب على أكثر من مصدر «ديزل + شبكة»، لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية لهذه الأحمال.

لجنة مكبرة من قيادات الشركة لمراجعه التغذية الكهربائية بالاستاد

وراجعت لجنة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إبراهيم كامل رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد.