الكهرباء: مسابقة لاختيار أفضل مركز خدمة عملاء على مستوى الشركات

أعلن المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للشؤون الإدارية والموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن إطلاق مبادرة للمرة الأولى في تاريخ الكهرباء تتضمن اختيار أحسن مركز خدمة عملاء على مستوى شركات التوزيع التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنه سيتم رصد مكافأة كبيرة للمركز الأول بين الشركات.

خلق بيئة صالحة لتطوير وتحديث الكوادر البشرية

قال خلف في بيان له إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يؤكد دائما وأبدا على أهمية خلق بيئة صالحة لتطوير وتحديث الكوادر البشرية داخل القطاع وخاصة مراكز خدمة العملاء، مما يعود بالنفع على القطاع والمواطن فى نفس الوقت مع التأكيد على أهمية التدريب لإعداد كوادر بشرية متميزة من خلال تعريفهم بكيفية تقديم أفضل وأجود الخدمات لجموع المواطنين على مستوى الجمهورية.

رفع كفاءة صالة خدمة العملاء وتعدد نوافذ تقديم الخدمات

وشدد على أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات التوزيع التابعة لها حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات، منوها إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مراكز الخدمة المنتشرة في كافة الشركات تتضمن كفاءة المبنى وتسهيل الوصول إلى مركز الخدمة ورفع كفاءة صالة خدمة العملاء وتعدد نوافذ تقديم الخدمات وإتاحة مكان مناسب للانتظار وتشغيل أنظمة Q-System لتنظيم التعامل مع المواطنين وفقاً لأسبقية الوصول.

إعداد نماذج قادرة على تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء

أكد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك اهتماما وتركيزا كبيرا خلال الفترة الحالية على تطوير وتحديث منظومة خدمة العملاء داخل مقار الشركات المختلفة، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع شركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة المهندس أحمد شرف حريصة على إعداد نماذج قادرة على تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء داخل مقار شركات الكهرباء المختلفة باعتبار أن التغيير والتحديث يبدأ من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق .

تدشين برامج تدريبية ومهنية بهدف إعداد كوادر بشرية بقطاع الكهرباء

أكد المهندس أحمد شرف الرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تدشين هذه البرامج التدريبية والمهنية يهدف لإعداد الكوادر البشرية بقطاع الكهرباء لإكسابهم خبرات علمية وتطبيقية فى مجالات الجودة الشاملة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور مثل ( التفاوض الفعال – مهارات التواصل – أثر جودة الخدمات على رضا العملاء – مبادئ سلاسل الإمداد – إدارة الوقت والضغوط – مبادئ إدارة المخاطر )

وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم برامج تدريبية مستمرة لجموع العاملين لإكسابهم خبرات كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم مما يتواكب مع خطة الوزارة الجديدة والتى بدأتها بإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.